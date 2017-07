Kunstgrasmat stadion Sparta eruit voor EK Vrouwenvoetbal

Het Kasteel in Spangen wordt langzaam maar zeker omgebouwd tot een compleet UEFA-stadion. Want Rotterdam is een van de speelsteden tijdens het EK vrouwenvoetbal in ons land.

Het toernooi begint op 16 juli, en op zondag 6 augustus wordt de finale gespeeld. Op het Kasteel van Sparta worden vijf duels afgewerkt, waaronder Nederland - Denemarken en een van de kwartfinales. "Ja, het kan losbarsten", zegt Sparta-directeur Manfred Laros. "De laatste details worden nog geregeld en maandag hebben we hier Italië-Rusland. Nog niet uitverkocht, overigens."

Laros spreekt van 'een hele klus'. Zo moeten alle bestaande reclamelogo's in het stadion worden afgeplakt. Alleen de partners van de UEFA, zoals Adidas, Carlsberg en Coca-Cola mogen straks zichtbaar zijn. Zelfs het logo van RTV Rijnmond in de hal beneden is verdwenen. De grootste verandering is het veld. Sparta speelt al een tijdje op kunstgras en de UEFA eist voor de grote wedstrijden en toernooien 'gewoon' gras. "Dus moest de kunstmat er uit", zegt Laros en daarom ligt er nu een prachtige mat van echt gras. Laros beaamt onmiddellijk dat het een schitterende grasmat is. "Maar toch moet hij er meteen na het toernooi weer uit. We hebben afspraken gemaakt dat we zeker nog twee jaar op kunstgras spelen op het Kasteel.'' ''Ondanks tal van vragen en verzoeken van onze supporters om toch weer over te stappen op dat prachtige natuurgras."