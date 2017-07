Kapotte lift in Ommoord zorgt nog drie weken voor kopzorgen

De problemen met de lift in de Arrheniustoren in Rotterdam-Ommoord zijn nog altijd niet opgelost. De lift voor de oneven nummers zou het woensdag weer doen, maar woningcorporatie Havensteder zegt dat de reparatie nog drie weken langer duurt.

"Het goede nieuws is wel dat we een noodlift krijgen", zegt bewoner Gerrit. Hij kreeg bezoek van Havensteder die poolshoogte kwam nemen in het gebouw. De noodlift wordt donderdag aan de zijkant neergezet.

Aan het eind van het jaar zullen de liften stoppen op alle etages. Nu is een lift voor de oneven verdiepingen en een voor de even etages. Omdat er al jaren veel problemen zijn met beide liften, wilden bewoners dat beide op alle verdiepingen zouden stoppen.

Dat zal eind 2017 voor elkaar zijn, belooft Havensteder. "We hebben een aannemer in de arm genomen die de liften voor ons aanpast", zegt de woningcorporatie.

Bewoners trokken vorige week aan de bel over de problemen met de lift, die voor de zoveelste keer stuk is. In de flat wonen veel mensen met een scootmobiel en zij kunnen nu hun huis niet uit.