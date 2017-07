Foto in Fotomuseum hangt ondersteboven

Foto: Dies Groot Vakfotografie Woerden

Een foto in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft ondersteboven gehangen. Het gaat om een natuuropname, Bull Kelps at Boulder Point, van de beroemde Braziliaanse fotograaf Sebastião Ribeiro Salgado.

Fotograaf Dies Groot uit Woerden ontdekte de fout. Inmiddels hangt de foto goed. Salgado zelf was nog in Rotterdam om de tentoonstelling te controleren. ''Opmerkelijk dat niemand dat is opgevallen, zeker na de opening op 14 juni door de directeur van het fotomuseum en Sebastiao Salgado himself en de duizenden bezoekers daarna'', aldus ontdekker Dies Groot.