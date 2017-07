Auto knalt tegen boom bij Leerdam

Foto: politie

In het buurtschap Hoogeind bij Leerdam is woensdagavond een automobilist tegen een boom gereden. De brandweer kwam ter plaatse omdat er mogelijk sprake was van een beknelling.

Dat bleek uiteindelijk mee te vallen. Volgens de brandweer konden de twee inzittenden zelf uit het voertuig komen. Zeker een persoon is zwaar gewond geraakt. Hulpverleners van de traumahelikopter verleenden medische spoedhulp.