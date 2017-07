Arrestatieteam doet inval in Vlaardingen

In de Goudsbloemstraat in Vlaardingen is een man aangehouden omdat hij een wapen zou hebben.

De politie had een tip binnen gekregen en stuurde een arrestatieteam om op zoek te gaan naar een verdachte. Die werd in een schuurtje aan de Goudsbloemstraat gevonden, maar hij had geen wapen bij zich. Daar doet de politie nog onderzoek naar. De verdachte is een man van 26 jaar uit Oosterhout.