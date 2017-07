Sparta versterkt zich met Franck Bambock

Sparta heeft zich versterkt met Franck Bambock. De 22-jarige geboren Kameroener is gehaald voor het middenveld en de positie centraal achterin. Hij tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

Bambock komt over van het Spaanse SD Huesca, dat uitkomt in de Segunda Division. Daar speelde hij in twee seizoenen 47 wedstrijden. Ook kwam hij enkele wedstrijden uit voor Franse jeugdelftallen, toen hij speelde in de jeugdopleiding van Paris Saint Germain.

Eerder kwamen onder meer verdediger Julian Chabot en spits Dalibor Volas naar het Kasteel.