'Koninklijke' drogisterij in Oude-Tonge

De oude vergunning

"Gaan we naar Eef of naar de dokter?" Drogisterij van Loon in Oude-Tonge heeft na 125 jaar zo'n reputatie opgebouwd dat die vraag regelmatig gesteld wordt. Beloning voor de vele jaren is het predicaat 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

Het predicaat is een Koninklijke onderscheiding voor kleine en middelgrote bedrijven. Het is niet zo dat bedrijven vervolgens ook leveren aan het hof. Het is een onderscheiding voor bedrijven die ten minste honderd jaar oud zijn. "Het is een eer", zo vertelt Eef van Loon. "Ook zeker voor mijn voorouders. Mijn overgrootvader is het bedrijf ooit gestart als café en verkocht daarnaast spullen zoals touw. Dat is langzaam uitgegroeid naar deze drogisterij die gespecialiseerd is in gezondheid." "Mijn grootvader en vader hebben het bedrijf door moeilijke tijden geloodst, denk maar aan de oorlog en aan de watersnoodramp", vertelt Van Loon verder. "Mijn vader en moeder zijn beiden overleden, maar zeker mijn moeder had de nieuwe titel erg mooi gevonden. Zij was zéér koningsgezind." Zelf heeft Van Loon geen kinderen en een opvolger is er nog niet, maar daar kan Van Loon zich nog niet druk om maken. "Ik heb nog jaren te gaan. We gaan met vrienden en familie eerst genieten van morgen."