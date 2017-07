Slachtoffer zuuraanval Capels ziekenhuis heeft nog steeds pijn

De 19-jarige Denzel Doorn is nog altijd herstellende van de zuuraanval begin mei in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. De leerling-verpleegkundige uit Spijkenisse raakte zwaargewond toen hij het magazijn binnenliep waar de 26-jarige Hans J. kort daarvoor perazijnzuur sprenkelde over bureaus en de vloer.

Donderdag begint de rechtszaak tegen de uitzendkracht uit Gouda. De rechter beslist dan of de verdachte langer blijft vastzitten en wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. Een motief is nog altijd onbekend. De verdachte zou verward zijn geweest. Veertien mensen kwamen begin mei in aanraking met de gevaarlijke stof, onder wie Denzel Doorn. ''Ik heb de verdachte toen zelf niet gezien. Eerst rook ik alleen de geur en sloeg ik niet gelijk alarm'', zegt de 19-jarige tegen RTV Rijnmond. ''Van het zuur had je niet gelijk door wat het met je deed en daarom ben ik doorgegaan met het helpen van mensen en de ontruiming. Daarna kreeg ik er last van.'' ''Ik verstikte gewoon en werd op de intensive care aan de beademing gelegd. Ik werd drie dagen lang in een kunstmatig coma gehouden.'' De luchtpijp van Denzel bleek deels verbrand. Hij is nog steeds herstellende en gebruikt een morfinepreparaat tegen de pijn. De Spijkenisser is vast van plan zijn verhaal te doen tegen de rechter. ''Ik denk dat de emoties pas echt komen als ik de verdachte heb gezien en mijn verhaal kan vertellen in de rechtszaal.''