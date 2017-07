Optreden rapper Jebroer in Ouddorp zorgt opnieuw voor commotie

Voor de tweede keer in een paar maanden tijd zorgt een optreden van rapper JeBroer in onze regio voor ophef. De SGP op Goeree-Overflakkee was al fel tegen het optreden, nu scharen ook kerken, scholen en de dorpsraad van Ouddorp zich achter de kritiek.

De partijen zeggen in een gezamenlijke brief aan de discotheek geschokt te zijn dat de rapper komt optreden op 19 juli. Rapper Jebroer heeft onder meer de nummers 'ik ben een kind van de duivel' en 'Engeltje' gemaakt waarin hij rapt over drank en drugs en zelfdoding.

"Los ervan dat de boodschap van Jebroer tegen de Bijbel ingaat, vragen we ons af: Is dit de boodschap die u jongeren wilt meegeven? Terwijl van overheidswege er juist alles aan wordt gedaan om drankmisbruik en drugsgebruik tegen te gaan?", schrijven de partijen in de brief.

5000 euro

In het Reformatorisch Dagblad zegt de eigenaar van De Kreek dat hij het optreden het liefst zou annuleren, omdat hij begrijpt dat een deel van de gemeenschap de teksten aanstootgevend kan vinden.Maar omdat de contracten al getekend zijn, kost afzeggen hem waarschijnlijk 5000 euro en dat is weggegooid geld. De eigenaar moet nog definitief besluiten of het optreden doorgaat.

Eerder werd om dezelfde reden een optreden in Hardinxveld-Giessendam van Jebroer geschrapt.