Megaklus voor regionale baggerbedrijven

Baggerbedrijven Van Oord en Boskalis uit Rotterdam en Papendrecht werken mee bij de aanleg van een 1200 kilometer lange pijpleiding tussen Rusland en Europa. Het gaat om steenstortwerkzaamheden voor de leiding waarmee gas via de Baltische Zee zal worden vervoerd.

Het contract heeft een waarde van 250 miljoen euro, dat door beide bedrijven gelijk wordt verdeeld. De onderhandelingen over de details in het contract zijn nog bezig. Binnen een paar weken worden de handtekeningen gezet, verwacht Van Oord.

In 2010 was Van Oord ook al betrokken bij de voorbereidingen voor een pijpleiding in Rusland.