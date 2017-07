Koninginnebrug in Rotterdam-Zuid opnieuw in storing

De Koninginnebrug op Zuid

De Koninginnebrug in Rotterdam-Zuid is donderdagochtend voor de tweede keer in een maand tijd in storing. De slagbomen zijn dicht en gaan niet meer omhoog.

Volgens getuigen proberen fietsers en voetgangers hun weg te vervolgen door onder de slagbomen te kruipen. Er zijn verkeersregelaars ingezet om het verkeer om te leiden. De Koninginnebrug is een belangrijke alternatieve route sinds de sluiting van de Maastunnel. Hoelang de storing gaat duren, is nog niet duidelijk.