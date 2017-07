Laatste wolvenpaar in Blijdorp ingeslapen

Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft afscheid moeten nemen van de laatste twee wolven in het park. Het mannetje en het vrouwtje waren 13 jaar oud, wat volgens de dierentuin hoogbejaard is voor wolven.

Het vrouwtje was al een tijdje ziek. Vanwege een verwijd hart werd het bloed niet goed rondgepompt. Dat zorgde voor vochtophopingen in haar buik en achter de longen.

Haar partner was niet ziek, maar omdat hij anders zou vereenzamen is hij toch ingeslapen. Volgens de diergaarde was het geen optie om andere wolven bij hem te zetten, omdat hij al zo oud was.

Het wolvenpaartje, dat geen naam had, was al sinds hun geboorte in Blijdorp. De dierentuin denkt nog na over wat er gebeurt met het oude verblijf van de wolven.