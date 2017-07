Optreden Jebroer in Ouddorp gaat niet door

Rapper Jebroer

Het optreden van Jebroer in discotheek De Kreek op 19 juli in Ouddorp gaat niet door. Dat maakt de rapper donderdagochtend bekend op Facebook. Volgens hem is de eigenaar van de disco gezwicht onder de kritiek van onder meer de SGP en de kerkraad.

Rapper Jebroer heeft onder meer de nummers 'Ik ben een kind van de duivel' en 'Engeltje' gemaakt waarin hij rapt over drank, drugs en zelfdoding. Ophef

De aankondiging van het optreden van Jebroer zorgde voor de tweede keer in een paar maanden tijd voor ophef. De SGP op Goeree-Overflakkee was al fel tegen het optreden, maar ook kerken, scholen en de dorpsraad van Ouddorp uitten kritiek. In het Reformatorisch Dagblad zei de eigenaar van De Kreek eerder dat hij het optreden het liefst zou annuleren, omdat hij begrijpt dat een deel van de gemeenschap de teksten aanstootgevend kan vinden. Boos

De rapper zelf is niet te spreken over de annulering: "Ik weet zeker dat de mensen die hierover klagen überhaupt niet eens naar dit optreden zouden komen, en het wederom verpesten voor een hele hoop mensen die wel graag willen", schrijft de rapper op Facebook. "Je koopt zelf een kaartje en niemand dwingt de klagers om te gaan, maar de uitbater wordt nu zelf wel gedwongen om mijn optreden tegen zijn wil in te annuleren. Ik ben boos, we hadden hier met zijn allen een mooi feest van kunnen maken met een hele hoop mensen." Eerder werd om dezelfde reden een optreden in Hardinxveld-Giessendam van Jebroer geannuleerd .