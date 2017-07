Zilveren medaille voor bescheiden held uit Spijkenisse

Machiel Fijan uit Spijkenisse heeft donderdag een medaille gekregen voor zijn reddingsactie in januari dit jaar. Twintig minuten lang hield hij het hoofd van een man boven water die hij niet aan de kant kreeg.

Op 11 januari fietste de vader van vier kinderen op de Molendijk toen hij iemand hoorde roepen om hulp. Vanaf de dijk zag hij de 84-jarige Jan ‘t Hart in het water liggen, die met zijn aangepaste driewielerfiets in de sloot terecht was gekomen.

Omdat hij met zijn voet vastzat aan zijn fiets kon 't Hart maar met moeite zijn hoofd boven water houden. Fijan sprong meteen in het water om de oude man te hulp te schieten, en hield diens hoofd twintig minuten lang boven water totdat de brandweer kwam.

Voor deze heldendaad kreeg de 39-jarige Fijan donderdag van burgemeester Salet van Nissewaard een Zilveren Medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen.

Bescheiden held

"Een eer", reageert Machiel op alle lof. "Maar voor mij was het meer mijn burgerplicht. Er ligt iemand in nood in het water. Dan ga je helpen."

De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen wil zo veel mogelijk verdrinkingsdoden voorkomen. Dat doen ze door voorlichting te geven over redden en reanimeren van drenkelingen.

Daarnaast bekronen ze graag de helden die een drenkeling gered hebben.