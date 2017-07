Chloortransport naar Rotterdamse haven vanaf 2021 verboden

Er komt een einde aan de chloortransporten over het spoor naar AkzoNobel in de Rotterdamse haven. Vanaf 2021 zijn ze definitief verboden, zo heeft staatssecretaris Dijksma donderdag afgesproken met de chemiereus.

Chloortransporten zijn sinds 2006 verboden tenzij er grote noodzaak is, zoals afgelopen voorjaar tijdens groot onderhoud bij AkzoNobel. Toen is er over de Betuweroute vanuit Duitsland 4400 ton chloor vervoerd. Vanaf 2021 stoppen ook deze incidentele transporten.

De treinen reden vooral 's nachts en vaak ook door woonwijken. Bewoners en milieu-organisaties uit onder meer de Drechtsteden hebben jarenlang geprotesteerd tegen het vervoer van de giftige stof uit angst voor een ongeluk in de plaatsen waar de trein langskwam.

Licht ontvlambare stoffen als chloor leveren een extra risico op voor brand en in het geval van brand kunnen wagons met chloor exploderen.

Tweede chloorfabriek

AkzoNobel is vanwege de nieuwe afspraken van plan om een tweede chloorfabriek op te zetten in de Botlek, zodat de stof altijd voorhanden is, ook als een van de twee fabrieken uitvalt. Transporten zijn dan niet meer nodig.

Het bedrijf hoopt dat de fabriek in 2021 klaar is, precies op het moment dat het chloorverbod ingaat.