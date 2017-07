Volleybalcoach Van Wezel wordt bondscoach van Nepal

Volleybalcoach Matt van Wezel gaat aan de slag als bondscoach in Nepal. De coach van de dames van Sliedrecht Sport vertrekt volgende week al richting het Aziatische land om daar het nationale mannenteam te trainen.

Op Radio Rijnmond legt Van Wezel uit hoe die bijzondere klus op zijn pad is gekomen. "Via een kennis van mij kwam in contact met mensen in Nepal. Volleybal is daar groter dan men denkt. Toen ik dat merkte heb ik geen twijfel gehad, zeker omdat ik het kan combineren met het trainerschap bij Sliedrecht."

Van Wezel wilde per se bij Sliedrecht blijven, de club waar hij succesvol is. Toch onderschat hij de klus in Azië niet en is hij zich nu al aan het voorbereiden. "Ik lees me nu in, probeer mij te verdiepen in hoe het daar is. Voor de rest zie ik het ook wel. Het grootste verschil is hoe je als trainer qua hiërarchie behandeld wordt. Een open cultuur in het team krijgen, waarin iedereen kan en mag zeggen wat hij wil. Dat gaat de grootste uitdaging worden."