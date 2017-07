Handgranaten, 2 ton cash, vuurwapen en simkaarten in woning Bergschenhoek

Het huis aan de Anjertuin in Bergschenhoek

Het was een anonieme tip en die bleek veel waard. In het huis in Bergschenhoek dat woensdag werd gesloten lagen handgranaten, twee ton cash, een vuurwapen en tweehonderd simkaarten. Dat meldt de politie donderdag.

De spullen lagen in een verborgen ruimte in de garage. De 31-jarige bewoner en zijn vriendin van 32 zijn opgepakt. De man zou banden hebben met een motorclub die zich volgens de politie schuldig maakt aan criminele activiteiten. Auto's meegenomen

Ook twee auto's die in de buurt van het Ook twee auto's die in de buurt van het huis aan de Anjertuin stonden geparkeerd, zijn meegenomen. De Explosieven Opruimingsdienst heeft de granaten opgeruimd. De twee verdachten verschijnen vrijdag voor het eerst voor de rechter-commissaris. De zaak kwam aan het rollen toen er een anonieme tip binnen was gekomen, zegt de politie.