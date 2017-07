Marktplaatsoplichters op één dag gepakt én gestraft

Marktplaats. Foto: ANP (Robin van Lonkhuijsen)

Justitie in Rotterdam is zeker twintig Marktplaats-oplichters op het spoor. Een deel van hen is donderdag opgepakt, zo werd bekendgemaakt door justitie.

De opgepakte verdachten kregen van het Openbaar Ministerie (OM) gelijk een boete of een werkstraf opgelegd. De zaak kwam aan het licht door een Rotterdamse die via Marktplaats een Xbox bestelde en betaalde, maar nooit geleverd kreeg. Meer mensen bleken op dezelfde manier te zijn opgelicht. De verdachten komen uit heel Nederland. Ze werden betrapt via hun bankrekening die ze ter beschikking hadden gesteld. Zij worden verdacht van witwassen.