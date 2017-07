Zuurgooier IJsselland zocht gericht naar perazijnzuur

De verdachte zuurgooier in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank donderdag bepaald.

Begin mei sprenkelde de 26-jarige man uit Gouda uit jerrycans het ontsmettingsmiddel perazijnzuur op meubilair, scanners en toetsenborden in een kantoorruimte.

De man was daar sinds enkele weken werkzaam als uitzendkracht. Drie mensen raakten door giftige dampen ernstig gewond, elf anderen moesten ook behandeld worden.

Poging tot moord

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man zich schuldig gemaakt aan poging tot moord, doodslag en zware mishandeling. Ook wordt hij beschuldigd van poging brandstichting.

Het onderzoek is nog altijd niet afgerond, zo bleek tijdens een eerste zitting, waarbij de verdachte overigens niet aanwezig was. Het OM neemt het de man met name kwalijk dat hij niet wil meewerken aan psychologisch en psychiatrisch onderzoek.

Opmerkelijk genoeg bleef het motief van de man ook tijdens de zitting onduidelijk. Het Openbaar Ministerie pleit er voor de Gouwenaar te laten opnemen in het Pieter Baan Centrum.

Verdachte heeft spijt

Volgens advocaat Van Gijssel van de verdachte heeft de man nooit gewild dat de zaak zo uit de hand zou lopen. "Hij heeft veel spijt en hij ontkent ook opzet. Hij wilde alleen maar wat rotzooi veroorzaken en niemand pijn doen. Hij wist ook niet wat de gevolgen van deze stof waren. Toen hij tijdens het besprenkelen van de omgeving merkte dat het spul bijtend was, is hij gestopt en naar naar huis gegaan."

Ook vroeg de advocaat zich hardop af of de verdachte wel in deze functie in het ziekenhuis mocht werken. Van Gijssel vroeg dan ook opheffing of schorsing van hechtenis.

Wel in hechtenis

Het OM ging daar niet in mee. Op de computer thuis van de verdachte zijn door de politie gerichte zoekgegevens naar perazijnzuur gevonden, dus hij kende de gevolgen.

Ook staan volgens het OM op de geleegde jerrycans duidelijke waarschuwingssymbolen. "Dit had levensbedreigend letsel kunnen veroorzaken." De rechter ging daarin mee en besliste dat de man in hechtenis blijft.

De rechter-commissaris zet het onderzoek voorlopig voort. De nieuwe zitting is gepland op 4 oktober.