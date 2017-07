15 juli in Chris Natuurlijk: Olifant, merel, bever én vakantieboeken

De foto's van Sebastião Salgado, het boek De merel, speuren naar beversporen en boeken voor de vakantie in Chris Natuurlijk van 15 juli





Genesis

Chris Natuurlijk bezoekt de tentoonstelling Genesis van Sebastião Salgado in het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam.Acht jaar lang reisde de fotograaf over de wereld naar de meest afgelegen plekken als de Galapagoseilanden, Madagaskar en Antarctica. Curator Frits Gierstberg vertelt over de prachtige foto’s, zowel qua onderwerp als techniek. Salgado wordt in de fotografiewereld gezien als de meester van de zwart-wit fotografie en aangesproken als Rembrandt onder de fotografen.

De merel

De merel zingt zijn lied vanuit een hoge boom. Maar de ene merel zingt heel anders dan de andere. En een jonge merel heeft heel wat minder bijzondere riedels tot zijn beschikking dan zijn oudere oom, want hij moet het nog leren. Het zijn maar een paar van de vele verhalen die Hay Wijnhoven vertelt in Chris Natuurlijk, naar aanleiding van zijn boek De merel

Speuren naar sporen van bevers

Vakantieboeken

Als je niet op vakantie gaat, maar wel dagjes erop uit trekt, dan is het misschien een tip om een keer mee te gaan met de boswachter van Tiengemeten. In de zomer zijn er regelmatig excursies op het natuureiland in het Haringvliet waarbij je beversporen zoekt met de boswachter. Wat zouden we zijn zonder boekenman Hubert van Belois? Hij bezorgt ons boekentips voor in de vakantiekoffer. Op de Facebookpagina Lekker lezen met Chris Natuurlijk zie je welke boeken Hubert op 15 juli bespreekt.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.