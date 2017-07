Jebroer: concert gecanceld door mensen die toch niet zouden komen

"Ik maak geen muziek om aanstootgevend te zijn." Dat heeft Jebroer donderdag tegen RTV Rijnmond gezegd als reactie op het afblazen van een optreden van de rapper in een discotheek in Ouddorp.

Jebroer begint met te zeggen dat het raar is dat zoiets mogelijk is in een land met vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid: "Het is gecanceld door mensen die toch niet naar het concert zouden komen."

De eigenaar van discotheek De Kreek in Ouddorp zou zijn gezwicht onder de kritiek van onder meer de SGP. Die partij vindt nummers van Jebroer aanstootgevend.

De rapper heeft nummers gemaakt als 'Ik ben een kind van de duivel' en 'Engeltje'.

Ik ben een kind van de duivel. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fack it. Jebroer in 'Kind van de duivel'

'Ik snap het wel'

Jebroer snapt de kritiek op zijn nummers wel: "Ik begrijp dat het confronterend is als je een kind van God bent."

Maar volgens de rapper heeft hij de nummers niet voor dat publiek gemaakt: "Ik heb het over mezelf als kind van de duivel."

Wat de rapper ook niet snapt: "Mijn optredens zijn altijd leuk." Hij zegt dat als het concert door was gegaan, het zo was uitverkocht.

Daarom begrijpt Jebroer ook niet waarom de gemeente het over 'genoeg beveiliging' zou hebben gehad: "Er is nog nooit wat gebeurd bij mijn optredens."

Bangmakerij

De rapper noemt het ook een kwalijke zaak dat niemand in Ouddorp erover wil praten. "De eigenaar (red. van de discotheek) is serieus bang en daar kan hij het dan ook niet over hebben."

En dat betekent dat het optreden op 19 juli niet doorgaat.