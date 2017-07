Rotterdamse huisjesmelker Engel niet meer welkom op Fort Oranje

Cees Engel

Eigenaar Cees Engel mag niet terugkeren op zijn camping Fort Oranje in Rijsbergen. De rechter in Breda heeft dat donderdag besloten in een kort geding dat Engel had aangespannen tegen een gebiedsverbod dat aan hem is opgelegd.

De gemeente Zundert nam vorige maand het beheer over van de beruchte camping. Om onrust te voorkomen werd er een gebiedsverbod opgelegd aan de eigenaar en enkele van zijn gezinsleden. De rechter is het eens met de afweging van de autoriteiten. De angst voor verstoring van de openbare orde door Engel was terecht, aldus de uitspraak. Burgemeester Poppe-de Looff is blij met de uitkomst laat ze weten. "We hebben deze maatregel genomen in het belang van de bewoners. Deze uitspraak voorkomt dat er opnieuw onrust kan ontstaan." Zundert wil de camping binnen een jaar sluiten omdat de situatie er onhoudbaar is geworden: er is veel criminaliteit, veel van de ruim zeshonderd bewoners verkeren in een erbarmelijke situatie en de caravans zijn in slechte staat.