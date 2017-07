Fanzone in Rotterdam voor fans EK vrouwenvoetbal

Fanzone voetbal op de Binnenrotte in Rotterdam. Archieffoto

Fans van het EK vrouwenvoetbal kunnen in Rotterdam de wedstrijden kijken in een speciale fanzone. Die wordt opgebouwd aan de Kruiskade, tegenover het Centraal Station.

De aftrap van de fanzone is tegelijk met de aftrap van het EK op 16 juli, komende zondag. Dan spelen de Oranje leeuwinnen om 15.00 uur hun eerste duel in Utrecht.

Tegenstander voor het Nederlands elftal is Noorwegen en de wedstrijd is live te zien in de fanzone.

Alle poulewedstrijden

Supporters kunnen aan de Kruiskade in elk geval alle poulewedstrijden bekijken op grote schermen.

De fanzone is volgens de gemeente ook bedoeld om 'gezellig te loungen' met elkaar en je kunt er in de rust bijvoorbeeld een potje tafelvoetbal spelen.

Ook voor kinderen organiseert Rotterdam een aantal activiteiten rond het EK vrouwenvoetbal. Op 19 en 26 juli is er het programma Kids Kick It.