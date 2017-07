Twee uur langer borrelen in Nissewaard

De terrastijden in de gemeente Nissewaard worden met twee uur verruimd. Bij wijze van proef mogen de terrassen in het weekend tot 03.00 uur open blijven.

De proef wordt gedaan om te bekijken of de verlenging van de terrastijden zorgt voor een gastvrij centrum met meer sfeer 'waarbij het woonklimaat voldoende is gewaarborgd', aldus de gemeente.

In het najaar wordt bekeken of de proef is geslaagd en of het structureel wordt ingevoerd.

In de gaten houden

Tijdens de proefperiode houdt de gemeente de ruimere openingstijden van de terrassen goed in de gaten. Als bij een horecatent sprake is van veel overlast, kan de gemeente ingrijpen.

Het idee van ruimere sluitingstijden is ook een idee van de horecaondernemers zelf.