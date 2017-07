Nieuwbouw basisschool Open Venster: nog, nog, nog langer wachten

Basisschool Open Venster

"Ja, we worden er doodziek van." Dat zegt locatiedirecteur Victor van Toer van basisschool Open Venster in Rotterdam-Lombardijen nu bekend is geworden dat nieuwbouw van de school weer is uitgesteld.

De Duitse aannemer die de houtbouw zou afronden heeft afgehaakt. Daardoor komt de klus niet af voor het schooljaar 2018/2019. "Het is een lang verhaal en de leerlingen en teamleden van de school zijn de dupe", zegt Van Toer. "Je sukkelt van probleem naar probleem." De basisschool wacht al sinds 2007 op nieuwbouw. Diverse oorzaken zorgden voor vertraging. De belangrijkste problemen

Het onderwijs komt volgens de locatiedirecteur niet in de problemen: "We hebben dit jaar maar wifi aangeschaft en we bieden modern onderwijs aan", zegt Van Toer.