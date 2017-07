Percussiegroep Ridderster naar WMC Kerkrade

Het gaat erom spannen. Zaterdag doet Percussiegroep Ridderster mee aan het prestigeuze Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Maanden is er geoefend en voorbereid door de Ridderkerkse percussiegroep. Donderdagavond was er een generale repetitie op Sportpark Reyerpark in Ridderkerk.

"Het WMC is de Olympische Spelen voor muzikanten, het hoogste haalbare voor amateurmuzikanten zoals wij", zegt instructeur Theo Vet. Tijdens het laatste oefenmoment is er voor de instructeur weinig te doen."Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat ik nergens op hoef te letten, alles zit er goed in." De leden van de percussiegroep hebben last van 'gezonde spanning' in de aanloop naar zaterdag. "We hebben een beetje kriebel in de buik. Dat is alles. We hebben het goed ingestudeerd. Het is spelen en marcheren tegelijk. En dan op verschillende ritmes. Het leuk om aan het publiek te laten zien dat je het echt kan."