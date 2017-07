Werkstraf voor "geldezels" van oplichting op Marktplaats

Een spelcomputer of een smartphone voor een prikkie? Wees niet te goed van vertrouwen als je zulke advertenties op Marktplaats ziet staan. Vaak zijn er oplichters aan het werk, zegt Justitie in Rotterdam. De bedriegers cashen je geld, maar spullen leveren? Ho maar.

Het is moeilijk om de "grote jongens" achter de Marktplaatsfraude te ontmaskeren. Ze gebruiken namelijk niet hun eigen bankrekening, maar zetten zogeheten "geldezels" in. Dat zijn mensen die hun bankrekening en pinpas tijdelijk beschikbaar stellen in ruil voor een vergoeding. De meesteroplichters blijven zo buiten schot. In tegenstelling tot de money mules.



"De pakkans voor deze mensen is honderd procent", beweert Justitie, die bij de opsporing samenwerkt met onder meer banken en internetbedrijven. Donderdag kreeg een aantal "geldezels" werkstraffen tot vijftig uur opgelegd.

Inderdaad, geen straffen waar je steil van achterover slaat, zegt fraude-officier van justitie Thomas Slieker. "Maar het zijn passende sancties."

Videoverbinding



Het bestraffen van de Marktplaats-charlatans gebeurde vanuit Rotterdam, op een bijzondere manier: Slieker en een collega hadden via een videoverbinding contact met politiebureaus in onder meer Alkmaar, Beverwijk enj Den Haag. De verdachten waren die ochtend opgepakt, daarna door politieagenten verhoord en kregen aansluitend per video hun straf te horen.

Rechtszaken lopen vaak vertraging op doordat een advocaat, officier of verdachte onderweg naar de rechtbank in een file belandt. "Dit werkt echt een stuk effectiever", zegt Slieker. Okay, de techniek haperde even. Maar uiteindelijk verliepen de zaken, waar dus geen rechter aan te pas kwam, zonder problemen. "Met kraakhelder beeld."

Maar kan dat eigenljik wel, een rechtszaak zonder rechter? Slieker: "Ja, sinds 2008 kan een officier van justitie een strafbeschikking opleggen. Daartegen kan iemand in beroep gaan. Dan komt de zaak alsnog voor de rechter." Van de verdachten die donderdag hun straf opgelegd kregen, lijkt niemand dat van plan te zijn.

X-box

De fraudekwesties kwamen aan het licht doordat een Rotterdamse vrouw een X-box bestelde op Marktplaats, maar de spelcomputer nooit geleverd kreeg. Ze bleek niet de enige die in de maling was genomen. Bij het Landelijk Meldpunt Internetoplichting kwamen honderden aangiften binnen, waarachter vermoedelijk dezelfde verdachten schuilgaan.

Van de twintig "geldezels" die justitie nu op de korrel heeft, zijn er een paar direct bestraft. Naar anderen moet nog meer onderzoek worden gedaan. En weer anderen lopen nog vrij rond. Het gaat dan bijvoorbeeld om money muleszonder vaste woon- of verblijfplaats, die een stuk lastiger te arresteren zijn. "Maar ook zij lopen uiteindelijk tegen de lamp", verzekert Slieker.

Tips van de fraude-officier voor de koopjesjagers op Marktplaats? Ga als je twijfelt aan de betrouwbaarheid van een verkoper naar Politie.nl. Daar kun je checken of die aanbieder van een X-box voor een prikkie een dubieuze reputatie heeft. Je kunt ook contact opnemen met Marktplaats zelf. En verder blijft dit soort handel toch ook een kwestie van gezond verstand. Slieker: "Wanneer iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo."