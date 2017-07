Beachsoccer Rotterdam denkt weer aan groeien

Het waren geen makkelijke tijden voor Beachsoccer Rotterdam. Hun tak van sport wordt sinds enkele jaren niet meer ondersteund door de KNVB, waardoor het lastig is om op hoog niveau te blijven presteren. Door nieuwe initiatieven, een goede trainer en de inzet van de teammanager, kan de club weer positief vooruit kijken.

In de video legt teammanager Georgo Muller uit wat de club er aan doet om weer groter te worden. De ondernemer is één van de weinigen die geld en tijd investeert in de club en hoopt dat Beachsoccer Rotterdam snel wat meer bekendheid geniet.

Op dit moment strijden de Rotterdammers nog volop mee om de titel. In de laatste speelronde van komende zondag, moet de club één van de twee wedstrijden winnen om zich te plaatsen voor de play-offs van een week later. Dan wordt er op één dag bepaald wie er landskampioen wordt.