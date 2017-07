Man neergestoken in Vlaardingen

Steekpartij Vlaardingen (MediaTV)

Een man is gewond geraakt bij een steekpartij in Vlaardingen. Dat gebeurde vrijdag even voor 01.00 uur aan de 2e Van Leyden Gaelstraat.

Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. Er is nog niemand opgepakt.