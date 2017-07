Raadselachtige waterplas funest voor bomen in Kralingse Bos

Omgevallen boom in Kralingse Bos Boswachter Gerard Katoen Boswachter Gerard Katoen en Brigitte Moratis van Stadsbeheer

De gemeente Rotterdam onderzoekt waar de wateroverlast in een deel van het Kralingse Bos vandaan komt. De omgeving van het hertenkamp in het oosten van het bos staat blank. Dat is slecht voor de bomen.

Het probleem speelt al langer, maar kwam woensdag pas goed aan het licht. Tijdens de zware regenval viel een grote beuk aan het ruiterpad om. De wortels van de boom bleken helemaal te zijn doorgerot en konden de beuk niet langer houden. Hoe de bomen in de omgeving er aan toe zijn, is nog niet te zeggen. Er is een trekproef gehouden om te kijken hoe stevig de bomen staan. De resultaten worden vrijdag bekend. De dienst Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam vermoedt dat de oorzaak een kapotte waterleiding is. Het kan ook een breuk in een persleiding zijn. Dat zijn dieper gelegen leidingen voor afvalwater. De gemeente Rotterdam laat het overtollige water in het Kralingse Bos afvoeren.