Zwemmers kijken uit naar heropening Wantijbad

Eerste zwemmers blij met opening opgeknapt Wantijbad

Het Wantijbad in Dordrecht is zaterdag weer helemaal open. Het 81 jaar oude buitenbad was sinds mei dicht na meerdere lekkages.

Kapotte leidingen zorgden ervoor dat elke dag 50.000 liter water wegliep. "Het bad is onderheid en de leidingen niet, dus die zakken en ergens gaat het knappen", legt een van de vaste bezoekers van het bad uit. De gemeente Dordrecht bood aan 43.000 euro te betalen voor de reparatie van het Wantijbad. Inmiddels zijn de leidingen hersteld. "We hopen dat iedereen weer komt zwemmen in dit prachtige bad", zegt een andere zwemmer, die vrijdagochtend haar baantjes heeft getrokken in het middenbad dat wel gewoon open is. "Ik zwem hier al veertig jaar. Ik hou niet van binnen zwemmen." zwemster Wethouder Reynvaan opent het gerepareerde Wantijbad zaterdag om 11.00 uur, samen met het bestuur van Stichting Wantijbad.