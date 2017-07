Oorzaak brand Leerdam blijft onopgehelderd

Onderzoek in Leerdam naar de brand

Wat de oorzaak is geweest van de grote brand vorige maand in het centrum van Leerdam, blijft onbekend. Experts van de brandweer en de politie hebben geen duidelijkheid kunnen krijgen.

De brandweer ontdekte al snel een hennepkwekerij in het winkelpand. De stroom voor de plantage werd illegaal afgetapt. Of daardoor ook de brand is ontstaan, blijft onduidelijk. Het vuur heeft veel sporen uitgewist.