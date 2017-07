Mariniers ontvangen felbegeerde blauwe baret

De mariniers die afgelopen week hun eindoefening hebben gedaan ronden vrijdagmiddag hun opleiding af. Tijdens een slotceremonie op het Schouwburgplein in Rotterdam krijgen ze hun baret uitgereikt.

De afgelopen dagen hebben de aankomende mariniers een zware oefening afgerond, met de naam FINEX. De oefening was in de buurt van het Eiland van Brienenoord, de haven van Oud-Beijerland, Numansdorp en Moerdijk.

Op het Schouwburgplein werden de uitgeputte mariniers in de stromende regen opgewacht door trotse familie en vrienden. Ze hebben er een opleiding van bijna een half jaar op zitten.

Een van de toeschouwers: "Een vriend van me heeft de opleiding afgerond. De opleiding was heel zwaar. Als we wel eens een kroeg indoken, viel hij soms gewoon in slaap."