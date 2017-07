Kort geding Elliott en AkzoNobel op 27 juli

De rechtbank in Amsterdam behandelt op donderdag 27 juli het kort geding dat de activistische aandeelhouder Elliott Advisors heeft aangespannen tegen verf- en chemieconcern AkzoNobel.

Elliott wil via het kort geding meer invloed afdwingen bij AkzoNobel. Het fonds, dat een belang heeft van 9,5 procent, eist nog altijd dat het bedrijf een buitengewone vergadering van aandeelhouders belegt waar het ontslag van president-commissaris Antony Burgmans wordt voorgesteld. Elliott is helemaal niet te spreken over de manier waarop bestuur en commissarissen van AkzoNobel een reeks overnamevoorstellen van branchegenoot PPG Industries naast zich neer hebben gelegd.

Naast het kort geding loopt er ook nog een zaak bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Daar wil Elliott een nader onderzoek afdwingen naar het beleid bij AkzoNobel. Die zitting is op 20 september.