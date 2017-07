Hond Rex afgemaakt na nieuwe bijtincidenten

De Dordtse Dora Rodic probeerde maanden om haar hond Rex terug te vinden. Naar nu blijkt is de Mechelse herder al eind vorige maand afgemaakt.

Rodic spande begin dit jaar een rechtszaak aan om het dier op te eisen. De hond was in beslaggenomen nadat hij twee kinderen had gebeten.

Gastgezin

Zijn baasje ontkende dat Rex gevaarlijk was en eiste hem terug. De rechter gaf haar gelijk. Maar toen bleek dat de hond al in een gastgezin was geplaatst en dus niet terug kon.

Rodic ging in mei in hoger beroep. Ook loofde ze een beloning uit voor iemand die haar kon vertellen waar Rex was ondergebracht. En nu is dus duidelijk dat de hond niet meer leeft.

Bijtincident

Volgens justitie heeft Rex ook bij zijn nieuwe baasje iemand gebeten en ook zou hij een andere hond te lijf zijn gegaan. Dat was reden om hem op 21 juni een spuitje te geven.

Zaak gaat door

Rodic zet het hoger beroep door. "Het is een principezaak geworden. Rex is geen ding, maar een wezen met een hoge emotionele waarde. In beslag genomen dieren mogen niet zomaar alsof het een auto of boot is verkocht worden." De uitspraak is maandag.