Tweewieler de Gadering woonwerkbus crowdfunding

Om de Hoogvlietse Tweewieler de Gadering-beperkten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te houden is de Asvz-instelling naarstig op zoek naar nieuw woonwerkvervoer in de vorm van een transportbusje.

Daar is de lieve somma van zo'n 35.000 euro voor nodig en dat tracht de btrokken begeleider Joop van Gils met een crowdfund-actie bijeenvergaard te krijgen.

Via tweewielerdegadering.com kan er gedoneerd en Jack F Kerklaan motorfietst even bij de ver weggelegen werkplaats op het Hoogvlietse Gaderingindusterrein langs om te bezien of hij nog iets kan betekenen wellciht misschien?!.......