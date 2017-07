Wapens, drugs en cash gevonden in Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft deze week bij verschillende onderzoeken vuurwapens, drugs en tonnen aan geld in beslag genomen. Het gaat om bezittingen die afkomstig zijn van criminele activiteiten, zegt de politie.

In totaal vonden financieel rechercheurs zes vuurwapens, veertig kilo aan drugs en ruim drie ton aan cash.

Dinsdag is een man gefouilleerd op de Binnenrotte die 10.000 euro bij zich had. Justitie gaf daarop toestemming om ook zijn huis te doorzoeken en daar bleek nog eens 51.000 euro te liggen.

In een ander onderzoek hebben agenten gezocht in een pand aan de Lamsrustlaan in Rotterdam-Hillegersberg. Daar lagen papieren die aanleiding waren om beslag te leggen op het huis, ter waarde van 850.000 euro.

Tijdens de doorzoeking in het pand werden er verschillende spullen gevonden zoals sieraden, luxe schoenen, tasjes met geld en audiospullen ter waarde van 30.000 euro.

Donderdagavond liep een 31-jarige Rotterdammer tegen de lamp tijdens een verkeerscontrole op de Rotterdamse Wijnbrugstraat. Hij had 85.000 euro in zijn jas zitten. In zijn huis aan de Wijnbrugstraat lagen zes vuurwapens, waarvan twee automatische. Verder lag er 200.000 euro en 40 kilo hasj.