Dordtse Big Rivers festival begonnen

Het muziekfestival Big Rivers in Dordrecht is van start gegaan. De aftrap werd vrijdag om 17.00 uur op het Grotekerksplein gedaan door coverband Back To The Who.

De 20e editie van het driedaagse festival telt dit jaar 115 acts, 10 podia en diverse foodtrucks. Onder de artiesten die hun opwachting maken zijn The Dirty Daddies, The Great Queen Rats, The Kik, Bazzookas en Lucien Foort. Een Hop On Hop Off-treintje rijdt tussen de verschillende podia. Voor 10 euro kunnen bezoekers de hele dag gebruik maken van het elektrische treintje. Het volledige programma van Big Rivers is te vinden via de app TimeSquare of deze pdf .