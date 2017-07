Politie schiet na achtervolging in Ridderkerk

De politie heeft vrijdagavond vier verdachten van een overval aangehouden in Ridderkerk. Bij de aanhouding heeft de politie waarschuwingsschoten gelost.

Na een gewapende overval in België gingen de daders er in een auto met Nederlands kenteken vandoor richting de grens. Agenten bleven de auto op een afstand volgen en lieten de verdachten in de waan dat ze zich succesvol uit de voeten hadden gemaakt.

Bij de grensovergang Hazeldonk nam de Nederlandse politie het over van de Belgen. De verdachten reden over de A16 en A38 naar Ridderkerk.

Daar kregen de verdachten bij het zien van de politie alsnog argwaan en verhoogden de snelheid. Er volgde een korte achtervolging, die eindigde toen de auto zich klem reed in een file op de Rotterdamseweg.

Met getrokken vuurwapens dwongen agenten de vier inzittenden uit de auto te komen. Toen ze niet meewerkten, werd een aantal waarschuwingsschoten gelost. Daarop konden de verdachten alsnog worden aangehouden.

Tijdens de politieactie in Ridderkerk kwam een motoragent ten val. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn verwondingen vallen volgens de politie mee.