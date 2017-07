Agenten spuiten pepperspray bij arrestatie in Maassluis

Agenten hebben in Maassluis met veel moeite een dief aangehouden. Iemand zag in de nacht van donderdag op vrijdag dat twee mannen bezig waren met het verwijderen van wieldoppen van een auto aan de Lennepstraat.

De getuige zag dat de twee er op een scooter vandoor gingen. Agenten gingen op zoek naar de mannen en zagen hen even later in een auto aan de Boogaartstraat.

Een van de jongens rende bij het zien van de agenten hard weg. De ander wilde dat ook doen, maar werd tegengehouden. Hij verzette zich zo hevig dat de agenten pepperspray moesten gebruiken om hem onder controle te krijgen.

De 23-jarige man is meegenomen naar het politiebureau. De auto en de daarin gevonden onderdelen als airbags zijn in beslag genomen.