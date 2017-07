Ferdy van Schelven vierde in Red Bull X-Alps

Ferdy van Schelven is als vierde geëindigd in de Red Bull X-Alps 2017. Dat is een race waarbij de deelnemers zo snel mogelijk met een paraglider van het Oostenrijkse Salzburg naar Monaco moeten zien te komen.

Het is een loodzware tocht, want als de paraglider is geland moet er te voet een berg beklommen worden om aan de volgende vlucht te kunnen beginnen. In dertien dagen legde Ferdy op die manier ruim 2200 kilometer af door zeven landen. Hij liep 644 kilometer en vloog met een speciale glider 1566 kilometer. Zijn vader Tony is apetrots op de bijzondere sportprestatie van zijn zoon. ''Ja dat kun je wel zeggen, het is geen kantoorbaantje'', zegt Tony vrijdag op Radio Rijnmond. ''Ik verhuisde in 1990 naar de Ardennen vanuit Rotterdam om daar in de buitensport te gaan werken. Ferdy was toen vijf jaar en verhuisde ook mee.'' Volgens Tony had zijn zoon al snel de smaak te pakken voor het paragliden. ''Al vrij snel werd hij ook gepakt door de buitensport en het vliegen. Hij liep met me mee en ging als kind al met een parachute van de berg af.'' De jonge Ferdy trainde vrijwel iedere dag. ''Een ander kind kwam uit school en ging z'n huiswerk maken en hij pakte zijn paraglider en ging iedere dag oefenen." Winnaar van deze editie van de Red Bull X-Alps werd Christian Maurer. De Zwitser won het evenement voor de vijfde keer. Bekijk hier meer filmpjes van Ferdy van Schelven.