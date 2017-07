Een van de vaste makers van Rijnmond Staat Stil is voormalig Sparta-directeur Peter Bonthuis. De Schiedammer gaat iedere maand voor ons op pad.

Dit keer zit hij driekwartier tegenover Gerard Baks, één van de toppers uit de Rotterdamse haven die ook in buitenlandse havens actief is. Fanatiek fietser en ook vaak te gast in de ENECO-Tour. Ze hebben het over de haven, wielrennen, voetbal, muziek en nog veel meer.