Geen dancetempel in monumentaal Katoenveem

Er komt alleen een dancetempel op het Ferro-terrein in het Merwe-Vierhavensgebied. De gemeente Rotterdam ziet er bij nader inzien toch vanaf om ook het monumentale pakhuis aan het Katoenveem als dancelocatie aan te wijzen.

''Uit de marktconsultatie blijkt dat er meer geïnteresseerde partijen in de Ferro-locatie zijn. Dit komt mede door de centrale ligging, verkeerssituatie en de bouwkundige staat'', schrijft de gemeente vrijdag.

Het Katoenveem is een pakhuis uit 1920 dat de afgelopen jaren werd gebruikt door kunstenaar Joep van Lieshout. Er zit nu niemand meer in en het pand verkeert in slechte staat.

In de Ferro Dome is al geïnvesteerd door evenementenbureau UDC, maar het bedrijf kreeg vorig jaar te horen dat het net als andere ondernemers moet meedoen aan een aanbestedingsronde.

De gemeente wil de hallen op het Ferro-terrein vanaf februari 2018 gaan verhuren voor een periode van vijf jaar.