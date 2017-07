'GenX breed verspreid in het drinkwater'

De omstreden stof GenX zit op veel meer plaatsen in het drinkwater dan tot nu toe bekend was. Dat schrijft het AD op basis van eigen onderzoek. De krant liet bij de Vrije Universiteit kraanwater onderzoeken uit Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblasserdam.

In alle drinkwatermonsters van het AD bleken kleine hoeveelheden GenX te zitten. De stof wordt geloosd door het bedrijf Chemours in Dordrecht. De stof is mogelijk schadelijk voor de gezondheid.

Drinkwaterbedrijven maken zich zorgen. Volgens hen moeten de lozingen aan banden of het drinkwater moet beter gefilterd worden. Als GenX uit het water moet worden gehaald, zijn grote investeringen nodig, zeggen de drinkwaterbedrijven in de krant.

Minister Schultz laat extra onderzoek doen door het RIVM. Afhankelijk van de uitkomsten neemt ze extra maatregelen.

Over de lozingen van GenX door Chemours bestaat al lange tijd ongerustheid. Er is niet veel bekend over de stof en de gevolgen van langdurige blootstelling aan de stof.

Chemours gebruikt GenX als opvolger van de kankerverwekkende stof PFOA. Die stof werd gebruikt bij de productie van teflon.