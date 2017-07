Twee gewonden bij aanrijding in Sommelsdijk

Bij een ongeluk in Sommelsdijk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen gewond geraakt. De auto waarin de slachtoffers zaten, was op de Oudelandsedijk tegen een boom gereden.

De inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Een van de twee moest naar het ziekenhuis, de andere raakte alleen licht gewond. De toedracht van het ongeluk in Sommelsdijk is nog niet bekend.