Capellenaar mishandeld en beroofd in eigen huis

Een 38-jarige man is vrijdagavond ernstig mishandeld en beroofd in zijn huis aan de Feestdans in Capelle aan den IJssel. Het slachtoffer was thuis met zijn vriendin toen drie gemaskerde mannen binnenvielen.

De mannen belden rond 18:30 uur aan en kwamen binnen met vuurwapens in de hand. Ze mishandelden de bewoner en vertrokken even later met verschillende spullen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zijn vriendin is voor zover bekend ongedeerd gebleven. De daders vertrokken te voet en zijn nog spoorloos. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen.