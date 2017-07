Explosie in mogelijk drugslab in Hendrik-Ido-Ambacht

Foto: Marco Hoope (MediaTV ) Op het moment van de explosie renden drie mannen weg. Na de ontploffing was er een korte brand

In een bedrijfspand in Hendrik-Ido-Ambacht is zaterdagochtend een explosie geweest. In het pand aan het Noordeinde is vermoedelijk een drugslab gevestigd.

Op het moment van de explosie renden drie mannen weg. Twee van hen konden aan de hand van getuigenverklaringen worden opgespoord en aangehouden. De mannen van 33 en 64 jaar hebben geen vaste woon- of verblijfplaats, meldt de politie. De derde man is nog spoorloos. Na de ontploffing was er korte tijd brand. Het is onduidelijk of de brand de explosie heeft veroorzaakt, of de explosie de brand veroorzaakte. Niemand raakte gewond bij het voorval. De andere bedrijven in het pand blijven toegankelijk, er is geen instortingsgevaar.