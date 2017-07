Tweede goedmakertje voor Feyenoordrellen feestelijk onthuld in Rome

De feestelijke installatie in Rome vrijdag (Foto: Woudenberg) De feestelijke onthulling in Rome vrijdag (Foto: Woudenberg) De twee fonteinen die gerestaureerd werden. De Fontana delle Api (links) en de Fontana dei Giardini (rechts) De herstelwerkzaamheden waren ingewikkeld en complex, volgens Woudenberg (Foto: Woudenberg) De Fontana dei Giardini De feestelijke installatie in Rome vrijdag (Foto: Woudenberg)

De Fontana dei Giardini is vrijdag met een feestelijke ceremonie teruggegeven aan de stad Rome. Het is de tweede fontein die kosteloos werd gerestaureerd door restauratiebedrijf Woudenberg in Ameide, na de Feyenoordrellen in 2015.

In juni werd de eerste van de twee goedmakertjes teruggegeven aan het Romeinse publiek. De Fontana delle Api is destijds ter plekke gerestaureerd. Werkzaamheden voor de Fontana dei Giardini duurden langer, omdat de schade groter was en de fontein in verschillende fases gedemonteerd en vervoerd moest worden naar Nederland. Volgens Woudenberg waren de herstelwerkzaamheden voor de laatste fontein ingewikkeld en complex, omdat het een van de weinige fonteinen in Rome is die uit beton bestaat. Toch is het bedrijf trots dat ze hieraan een bijdrage heeft kunnen leveren én dat met Nederlands beton. Feyenoordrellen Met de feestelijke installatie bij het Viale Tiziano park is de belofte van de Nederlanders aan de stad Rome volledig ingelost na het voetbalgeweld van twee jaar geleden. Toen gingen zo'n tweehonderd relschoppers na een wedstrijd van Feyenoord tegen AS Roma het centrum in, waar ze voor miljoenen euro's schade aanrichtten waaronder aan de Barcaccia fontein. Nederlanders reageerden verontwaardigd en startten verschillende initiatieven om geld in te zamelen voor een opknapbeurt voor deze fontein. Omdat de stad Rome direct begon met herstelwerkzaamheden aan de Barcaccia fontein, werd afgesproken het ingezamelde geld te gebruiken voor de restauratie van de twee andere fonteinen.