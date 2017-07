Auto en bouwkeet in brand in Schiedam

Foto: Thijs Kern

In Schiedam zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto en een bouwkeet in brand gevlogen. Daarmee staat de teller deze week op drie uitgebrande voertuigen. De brandweer gaat uit van brandstichting.

De melding was om 01:45 uur 's nachts. Toen sloegen de vlammen uit de motorkap van een bestelbus op de Rozenburgsestraat. Op de Zadelmakerhof brandde rond 05:uur 's ochtends een bouwkeet volledig uit. Afgelopen donderdag was er ook al een autobrand in Schiedam, toen aan de Van Tienhovenstraat.