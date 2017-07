Rotterdammer overleden na vechtpartij Rosestraat

De man die vorige week bij een vechtpartij in Rotterdam-Zuid ernstig gewond raakte, is vrijdagavond overleden. De Rotterdamse Maikel Rasoelbaks werd bewusteloos gevonden voor een café in de 2e Rosestraat.

In de nacht van 7 op 8 juli ontstond ruzie tussen het 44-jarige slachtoffer en een aantal mannen voor een café. Bij de vechtpartij die daarop volgde kreeg de Rotterdammer vele harde schoppen tegen zijn hoofd waardoor hij zeer ernstig hoofdletsel opliep. Het slachtoffer werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij vrijdagavond overleed aan zijn verwondingen. Daders

De politie pakte op zaterdag 8 juli twee Rotterdammers van 29 en 54 jaar op voor betrokkenheid bij de vechtpartij. De mannen zitten vast. Uit camerabeelden en getuigenverklaringen blijkt dat er meer mensen betrokken zouden zijn. De politie is op zoek naar de andere daders.